BSNLର ଶାନଦାର ଅଫର୍; ଆସିଲା ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଫ୍ରିଂ କଲିଂ ସହ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା…
BSNL Recharge Plan: BSNL ତାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଲଭ ୩୬୫ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାରେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଅଫର୍ ଚଲାଉଛି । ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୈଧତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ।
BSNL ର ଅଫର୍
BSNL ର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୩୯୯ ଟଙ୍କା । ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
BSNL ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୨.୫ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ୫୧୨ MB ମାଗଣା ଡାଟା ପାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଅଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ ୧୮୨ ଜିବି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପାଇବେ।
ଅତିରିକ୍ତ ବୈଧତା
ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବେ ଏହାର ୯୯୭ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୪ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସାଧାରଣତଃ ୧୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୧୬୪ ଦିନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୈଧତା ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।