BSNL ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍; ମାତ୍ର ୭ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 2GB ଡାଟା ସହ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା, ବଢ଼ିଲା Jio, Airtelଙ୍କ ଟେନସନ

BSNL କମାଲ କରିଦେଲା, ୫୦ ଦିନର ପ୍ଲାନ ଦେଖି ବଢ଼ିଲା Jio, Airtelଙ୍କ ଟେନସନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: BSNL ପୁଣିଥରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରାତିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏହି BSNL ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ନୂତନ BSNL ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ୫୬ଦିନର ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଏହି BSNL ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଦେଢ଼ ଗୁଣ ମହଙ୍ଗା।
BSNL୫୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନା: BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ବିଷୟରେ, କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, BSNL ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଦୈନିକ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ଶହେ ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
BSNL ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ସହିତ BiTV କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। BiTV ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ OTT ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭ ।
୪G ନେଟୱାର୍କ ନେଟୱାର୍କ: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଟି ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ୪G ନେଟୱାର୍କକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ୪G ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ୫G ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ୫G ସଂଯୋଗ ପାଇବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ BSNL ରୁ ୫G ସେବା ପାଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ, ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ BSNL ର ୫G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।