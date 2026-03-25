BSNLର ବ୍ଲକ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍; ମାତ୍ର ୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ବମ୍ପର ଫାଇଦା, ଚିନ୍ତାରେ JIO ଓ Airtel
BSNL Recharge Plan: BSNL ତାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ‘ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲାନ୍’ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୪୦୦ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ଅଫର୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ। BSNL ତାର ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
BSNL ର ନୂତନ ଯୋଜନା
BSNL ତାର ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ ୩୯୯ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୫୦ Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୩,୩୦୦ GB ଡାଟା ଭଏସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ ସହିତ ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୯୯ ଆଦାୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ୧୩ ତମ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାନର ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ୪୯୯ କୁ ଫେରିଯିବ। ଏହି ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ BSNL ସେଲ୍ଫ-କେୟାର ଆପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ।
BiTV ପ୍ରିମିୟମ୍
ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟତୀତ, BSNL ଏକ ‘BiTV ପ୍ରିମିୟମ୍’ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୪୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ BiTV ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫୧ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ସେହିପରି BSNL ଏହାର CNAP (କଲିଙ୍ଗ୍ ନେମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍) ସେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପରି, BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ କଲରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦେଖିପାରିବେ। BSNL ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ଏହି ସେବାର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।