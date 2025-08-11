Jioର ନିଦ ଉଡାଇବ BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ! ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 336 ଦିନର ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 336 ଦିନିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1499 ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ, ମୋଟ 24GB ଡାଟା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ମାଗଣା SMS ପାଆନ୍ତି । ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ବିଶେଷକରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ।
୫ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୈନିକ ବେନିଫିଟ୍- ଏହି ପ୍ଲାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟ । ଯଦି ୧୪୯୯ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ୩୩୬ ଦିନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୫ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯଦିଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୈନିକ ଡାଟା ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୨୪ ଜିବିର ସ୍ଥିର ଡାଟା ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ପ୍ଲାନର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା-
- ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ
- ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂ
- ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ମାଗଣା SMS
- ମୋଟ 24GB ଡାଟା
- 336 ଦିନ ବୈଧତା
ନେଟୱାର୍କକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ BSNLର ପ୍ରୟାସ- BSNL ତାର ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସମ୍ପ୍ରତି, କମ୍ପାନୀ 1 ଲକ୍ଷ ନୂତନ 4G/5G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଟାୱାର ଯୋଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହା କଲ୍ ଡ୍ରପ୍, ଧୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମାଧାନ କରିବ ।