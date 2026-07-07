BSNLର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍! ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬ ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ୧୫୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା

ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ୯୯୭ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫୦ ଦିନର ସର୍ଭିସ୍ ବୈଧତା (ଭାଲିଡିଟି) ମିଳୁଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ୧୫୦ ଦିନର ବୈଧତା (ଭାଲିଡିଟି) ଥିବା ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୯୯୭ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସଏନଏଲ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟା ମିଳିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।

ବିଏସଏନଏଲର ଏହି ୯୯୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଜିବି (2GB) ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ଏସଏମଏସ (SMS) ମିଳିଥାଏ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଭଳି, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପୂରା ୧୫୦ ଦିନର ସର୍ଭିସ୍ ବୈଧତା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦିନ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬.୬୪ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ପ୍ଲାନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା।

ବିଏସଏନଏଲର ଏହି ୯୯୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ‘ବିଏସଏନଏଲ ସେଲ୍ଫ-କେୟାର୍’ (BSNL Self-Care) ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଭାରତର ସବୁ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲ୍‌ରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ୯୯୭ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନୀତା…

ନିଜ ଗଡ଼ରେ ସାୟୋନୀ ଅପଦସ୍ତ; ଲୋକ କହିଲେ- କେତେ…

ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ?…

ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିବାଦ ଉପରେ…

1 of 30,018