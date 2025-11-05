ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା BSNL, ଏହି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା କଲା କମ୍

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଲା BSNL

By Jyotirmayee Das

BSNL Recharge Plan: BSNL ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL । ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ହ୍ରାସ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ପ୍ଲାନରେ ଡାଟା ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବୈଧତା ଏବଂ ଡାଟା ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ସେହି ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାହାର ବୈଧତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

୧୪୯୯ ପ୍ଲାନ: ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ୩୩୬ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ୩୦୦ ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଟା ୨୪GB ରୁ ୩୨GBକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କଲିଙ୍ଗ ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ସମାନ ରହିଛି।

୯୯୭ ପ୍ଲାନ: ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବୈଧତା ୧୬୦ ଦିନ ଥିଲା । ଏବେ ଏହାକୁ ୧୦ ଦିନ ହ୍ରାସ କରି ୧୫୦ ଦିନ କରାଯାଇଛି।

୮୯୭ ପ୍ଲାନ: ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୧୫ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହା ୧୬୫ ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଡାଟା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ୯୦ ଜିବି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର ୨୪ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ ।

୫୯୯ ପ୍ଲାନ: ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୧୪ ଦିନ କମ୍ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବୈଧତା ୮୪ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୭୦ ଦିନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

୪୩୯ ପ୍ଲାନ୍: ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୯୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ବୈଧତା ୮୦ ଦିନ ରହିବ।

୩୧୯ ପ୍ଲାନ: ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ୬୫୦ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୬୦ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।

୧୯୭ ପ୍ଲାନ: ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୫୪ ଦିନରୁ ୪୮ ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । ୪GB ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ SMS ସୁବିଧା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।

 

