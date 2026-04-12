ଫେରିଲା BSNLର ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍, ପୁଣି ୧ ଟଙ୍କାରେ ରାଜ୍ କରିବ ଏହି ଯୋଜନା, ମିଳିବ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା
BSNL Recharge Plan: BSNL ଏହାର ‘ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ଲାନ୍’ ପୁନଃ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସମେତ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର। BSNL ପ୍ରଥମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ‘ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫର୍’ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଅଫର୍ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଫେରିଲା ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ
ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଫରର ଉପଲବ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିଛି। BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର୍) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କାରେ ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସହିତ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
BSNL ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ଉପଲବ୍ଧ। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାଟି ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟେବିଲିଟି (MNP) ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟରରୁ BSNLକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି।
ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ ଉନ୍ନତ କରିବା
ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, BSNL ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ 4G/5G ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ମିତ।
ଏହା ସହିତ, ସରକାର ଏହି ବର୍ଷର ବଜେଟରେ BSNLକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। BSNL ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।