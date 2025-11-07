BSNLର ସିଲଭର୍ ଜୁବଲୀ ପ୍ଲାନ, ୨୫୦୦GB ଡାଟା, ୬୦୦ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: BSNL ତାର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ନୂତନ ସିଲଭର୍ ଜୁବଲୀ ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୨୫୦୦GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ତେବେ ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ନିକଟରେ ଏହାର ୨୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ, କମ୍ପାନୀ ସାରା ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏକକାଳୀନ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ୯୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ 4G ଟାୱାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
BSNL ସିଲଭର୍ ଜୁବଲୀ ପ୍ଲାନ: BSNL ର ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ FTTH ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୬୨୫ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ପ୍ଲାନରେ ୨୫୦୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସୁବିଧା ପାଇବେ।
କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୧୨୭ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, Jio Hotstar ଏବଂ SonyLIV ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ୭୦Mbps ସ୍ପିଡ୍ ରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
BSNLର ଘୋଷଣା: BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏହି ସିଲଭର ଜୁବଲି ପ୍ଲାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଦୀପାବଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୧ ଟଙ୍କା ଅଫର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ୧ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ୩୦ଦିନର ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ BSNL ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପ୍ଲାନକୁ କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫର ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏହାକୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ୧୮ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୫ଜି: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଘରୋଇ ଅପରେଟର ଏୟାରଟେଲ, ଜିଓ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BSNL ର 5G ସେବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ।