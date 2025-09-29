JIO, Vi, airtelକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ଦେବ BSNL, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆରମ୍ଭ କଲା eSIM ସର୍ଭିସ୍

JIO, Vi, airtelକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଟକ୍କର ଦେବ BSNL, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆରମ୍ଭ କଲା eSIM ସର୍ଭିସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ BSNL ଏବେ Airtel, Jio ଏବଂ Vi (Vodafone Idea) ପରି ଏହାର eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍କଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏକ eSIM ଏକ ଭୌତିକ SIM ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। iPhone, Google Pixel ଏବଂ Samsung Galaxy S ସିରିଜ୍ ପରି ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ eSIM ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
eSIM କୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବେ
ଏକ eSIM କୁ ବାରମ୍ବାର କାଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଏହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ।
ତଥାପି, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରୁ eSIM ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ।
eSIM କିପରି ପାଇବେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି।
Jio ଉପଭୋକ୍ତା: ଆପଣ MyJio ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ Jio ଷ୍ଟୋରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
Airtel ଏବଂ Vi ଉପଭୋକ୍ତା: ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, eSIM ବାର୍ତ୍ତା ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ 121 କିମ୍ବା 199 କୁ ଏକ SMS ପଠାନ୍ତୁ।
BSNL ଉପଭୋକ୍ତା: ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
eSIM ପାଇଁ ଏକ QR କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ଇମେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ।
ଏହା ପରେ, ସେଟିଂସ୍ → ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ/ସେଲୁଲାର୍/SIM ସେବା ଖୋଲନ୍ତୁ।
“eSIM ଯୋଡନ୍ତୁ” କିମ୍ବା “eSIM ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଇମେଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କଲ୍ ପାଇବେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଅନ୍ତିମ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା
eSIM ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ SIM ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ eSIM ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। TRAI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସକ୍ରିୟକରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି SMS ପଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। SIM ସ୍ୱାପ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।