ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜରୁ ଗଲା ଚିନ୍ତା, BSNLର ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବ ଅନେକ ଫାଇଦା, ମିଳିବ ଏତେ ଦିନର ଭାଲିଡିଟି
BSNL Plan: ଭାରତର ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ଏହାର ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ BSNL ଏପରି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜ ସହିତ ବର୍ଷସାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ
BSNLର ୨୩୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨GB ରୁ ୨.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତା’ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର BSNL ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
‘ଭାରତ କନେକ୍ଟ’ ଯୋଜନା
୨୦୨୬ ମସିହାରେ, BSNL ‘ଭାରତ କନେକ୍ଟ’ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୬୨୬ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୈନିକ ୨.୬GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ SMS ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୈନିକ ଡାଟା ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ସେବା ହ୍ରାସିତ ଗତିରେ ଜାରି ରହେ।
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ବାର୍ଷିକ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା
ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ୩,୫୯୯ ଯୋଜନା ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଅବଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୁଏ।
ଡାଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ଭତ୍ତା ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଜେମିନିର ପ୍ରୋ ସଂସ୍କରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉନ୍ନତ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ କରିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନା ଦୁଇଟି OTT ଆପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।