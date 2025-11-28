BSNL ଆଣିଲା ୫୦ ଦିନିଆ ଧମାକାଦାର ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ
BSNL ଆଣିଲା ୫୦ ଦିନିଆ ଧମାକାଦାର ପ୍ଲାନ୍, ୩ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ
BSNL Recharge Plan: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ଥର କୁ ଥର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଛି। ନିକଟରେ, କମ୍ପାନୀ ଶସ୍ତା ୭୨ ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।
ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରେ ୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୩ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏହି BSNL ପ୍ଲାନ୍ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଶସ୍ତା ୫୦ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍: BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ର ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମାତ୍ର ୩୪୭ରେ ଉପଲବ୍ଧ।
୫୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ମିଳିଥାଏ ।
BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ ୫% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ BiTV ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ OTT ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
BSNLର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ୩୬୫ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ ୨,୩୯୯ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।