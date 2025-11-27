BSNLର ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍; ଆସିଲା ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ବର୍ଷସାରା ଫ୍ରିଂ କଲିଂ ସହ ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା…
BSNL Plan: BSNL ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷସାରା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନଦାର ଉପାୟ ଆଣିଛି । ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ଏହା ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। BSNL ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହାର ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ନୂଆ ୩୬୫ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ: BSNL ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୩୯୯ ଟଙ୍କା। ଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପାଆନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। BSNL ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାନ ସହିତ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ BiTV ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନେକ OTT ଆପ୍ ମାଗଣାରେ ଚଳାଇପାରିବେ ।
ନୂଆ ୭୨ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ: କମ୍ପାନୀ ୭୨ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୪୮୫ ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦୈନିକ ୨GB ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, BSNL ସମ୍ପ୍ରତି ସାରା ଭାରତରେ ୧ ଲକ୍ଷ ନୂତନ 4G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାୱାର୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର 4G ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5G-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5G ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।