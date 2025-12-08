ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲା, ଜୟମାଳା ପିନ୍ଧାଇଲେ, ସାତ ଫେରା ବି ନେଲେ ! ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୀରା ବନିଲେ ପିଙ୍କି ଶର୍ମା
କଳିଯୁଗର ମୀରାବାଈ ! ବାଙ୍କେବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦରେ ମିଳିଲା ସୁନାର ଆଙ୍ଗୁଠି, ଆଉ ବଦଳିଗଲା ମନ । ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମୀରା ବନିଲେ ପିଙ୍କି ଶର୍ମା ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଦାୟୁଁରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜଣେ ଯୁବତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ୟାଦାନ, ସାତ ଫେରା ଏବଂ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ସମେତ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଇସଲାମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟୋର କାସିମାବାଦ ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ପିଙ୍କି ଶର୍ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପିଙ୍କିଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପରିବାର ବିବାହ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗାଁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରିବାର ସମସ୍ତ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପିଙ୍କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରି ସାତ ଘେରା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା
ପିଙ୍କି ଜଣେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଦିନରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ଏବେ ସାରା ସହରର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗାଁ ଲୋକେ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ମୀରା ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ପିଙ୍କି ଶର୍ମାଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବର ପରି ସଜାଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପିଙ୍କି ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ‘ଦ୍ୱାର ପୂଜା’ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବର ପରି ସଜାଯାଇଥିଲା। ପିଙ୍କି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମାଳା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।
ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ମିଳିଥିଲା
ପିଙ୍କିଙ୍କ ପିତା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଙ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣର ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଛି ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ପିଙ୍କିର ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ, ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ, ପିଙ୍କି ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ଯାହା ତାର ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଲା। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମୁଦି ଦେଖାଗଲା। ପିଙ୍କି ଏହାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ।
ସମଗ୍ର ଗାଁ ପିଙ୍କିର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା, ଏକ ଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ପିଙ୍କିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ କୁମାର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର ପକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ପିଙ୍କିର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।