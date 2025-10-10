Budh Gochar; ୩ ରାଶିଙ୍କ ଫିଟିବ ଭାଗ୍ୟ,ଦିୱାଲୀ ଠାରୁ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ

ବୁଧ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

By Rojalin Mishra
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର, କିମ୍ବା ଏହାର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଧଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାଣୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଛା ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳିର ମହାନ ପର୍ବ ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବୁଧ ତା’ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବୁଧ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

ଦ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୯ ସମୟରେ ବୁଧ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ରାଶିକୁ ଶାସନ କରେ।

ବୁଧଙ୍କ ଏହି ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ଗଭୀର କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଭ୍ରମଣ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର କ୍ୟାରିଅର, ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି।

ବିଛା ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।

ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିପାବଳି ଠାରୁ ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ। ହୀରା ଭଳି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ହେବ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ।

ମିଥୁନ ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ମିଥୁନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।ସେମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ନିବେଶ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ହେବ ଲାଭ।

ମେଷରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଭ୍ରମଣ ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।ନିବେଶ, ବୀମା, ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ସୁନା ଭଳି ଚମକିବ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ।

