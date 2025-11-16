Budh Gochar 2025: ବୁଧଙ୍କ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଏହି ୩ ରାଶି ଧନୀ ହେବା ଥୟ …

Budh Gochar 2025: ବୁଧ ଗ୍ରହର ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗମନ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି କେଉଁମାନେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଡିସେମ୍ବରରେ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଡିସେମ୍ବର୨୦, ୨୦୨୫ ଶନିବାର ସକାଳ ୬:୧୩ସମୟରେ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି କେଉଁମାନେ।

ମିଥୁନ ରାଶି: ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।

ସିଂହ ରାଶି: ଏହି ବୁଧ ଗ୍ରହଣ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁଖଦ ହେବ। ପୂର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।

କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିତିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବାରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।)

