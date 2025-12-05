ବୁଧଙ୍କ ବିରାଟ ଗୋଚର, ଏହି ୫ ରାଶି ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେବେ ମାଲାମାଲ; ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଛି କି ?
Budh Gochar: ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ପାଞ୍ଚ ଥର ତାର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧ ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି: ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟା।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହାର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଦ୍ରୁତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ କେବେର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ବୁଧ ଗ୍ରହ ବିଛା ରାଶିରେ ଗୋଚର ଡିସେମ୍ବର ୬, ଶନିବାର ରାତି ୦୮:୫୨ରେ କରିବେ। ବୁଧ ଅନୁରାଧାରେ ଗୋଚର ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ବୁଧବାର ସକାଳ ୦୨:୩୯ରେ କରିବେ। ବୁଧ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ଗୋଚର ଡିସେମ୍ବର ୨୦, ଶନିବାର ସକାଳ ୦୬:୧୩ରେ କରିବେ। ବୁଧ ନିଜର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ଶନିବାର ସକାଳ ୦୭:୩୯ରେ କରିବେ। ସେହିପରି ବୁଧ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଡିସେମ୍ବର ୨୯୬ ସୋମବାର ସକାଳ ୦୭:୨୭ରେ କରିବେ।
ମେଷ ରାଶି- ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୁଧଙ୍କ ବିଛା ଏବଂ ଅନୁରାଧା ଦେଇ ଗମନ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି- କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧ ଗ୍ରହର ଗମନ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଅନୁରାଧାକୁ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି- ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ବିଛା ଏବଂ ଅନୁରାଧାରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା, ତାଲିମ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ନିବେଶ ଯୋଜନା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ବିଛା ରାଶି- ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଅନୁରାଧାରେ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି– ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ବୁଧଙ୍କ ଗମନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ନିବେଶ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।