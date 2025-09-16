CHARIDHAM

Ollywood ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ, କଟକର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା 

By Jyotirmayee

କଟକ: ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ  ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ।

ସଂକ୍ରମଣ ପଲ୍ୟୁମନାରୀ ବିଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ  ଚିକିତ୍ସା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ  ଓଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।  ଲିଭର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା  ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

