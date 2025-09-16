ପାଇଖାନା ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ତିଆରି ହେବ ବିଶାଳକାୟ ବିଲ୍ଡିଂ,ଚକାଚକ୍ ରାସ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତର ହାଇୱେ ମ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଦେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୌଚାଳୟ ପାଣି ଏବଂ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସହିତ କୋଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରୁ ରାସ୍ତା
ଏବିପି ରିସେପିଂ ଇଣ୍ଡିଆ କନକ୍ଲେଭର ମଞ୍ଚରେ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସରକାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ, ‘ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ କଠିନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଇଛି।
ସେହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2027 ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦେଶର ସମସ୍ତ କଠିନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଦେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।’
ଶୌଚାଳୟର ମଇଳା ପାଣି
ମଇଳା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟର ମଇଳା ପାଣି, ଯାହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ କୋଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ।’
ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ
ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଳିଆ ଏବଂ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ, ଭୂମି ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଅଳିଆ କମିଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର
ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ବରଂ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ସ୍ଲଜ୍ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ରାଜପଥ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଓଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଉଛି।