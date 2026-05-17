ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର! ଭାଙ୍ଗିଗଲା ୨୪୦ ଓକିଲଙ୍କ ଚାମ୍ବର
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡିଏମ୍ (DM) ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ୨୪୦ଟି ଚାମ୍ବରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଓକିଲମାନେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (DM) ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କ ୨୪୦ଟି ଚାମ୍ବରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରବିବାର (୧୭ ମେ) ଦିନ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଲ୍ଡୋଜରଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି।
ଏହି ଚାମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମେ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓକିଲମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନ ଛକ ନିକଟରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓକିଲମାନେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଏଭଳି ଏକ ଚାମ୍ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ‘ଅଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ’ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାମାନ୍ୟ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିବା କେତେକ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୭,୦୦୦ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଚାମ୍ବର ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନାଳକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଅନେକ ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖି ବହୁ ଓକିଲ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ବେଲ୍ଟର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DCP) କମଲେଶ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏଭଳି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯାଇଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜବରଦଖଲ ହଟାନଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।