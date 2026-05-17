ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର..’: ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ!
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବୁଲଡୋଜର ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ବ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଜବରଦଖଲ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରେ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଖଡ଼ଗପୁର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ଘୋଷ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି , ସେଠାରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ତିଲଜଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ସେଠାକାର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଡ଼ଗପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଦିଲୀପ ଘୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ବୁଲଡୋଜର ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବେଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକୁ ଆମେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ।” ଏହାପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ୍ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବେଆଇନ ବିଲ୍ଡିଂ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏଏନଆଇ (ANI) କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମାଗିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଦେବୁ, ଆମେ କୌଣସି ତରତର ହେଉନାହୁଁ।”
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବୁଲଡୋଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ହାଓଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଫୁଟପାଥକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରେଳ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇ ଜମିକୁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗାଯାଉଥିବା ଘରୁ ନିଜର ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଶକିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ନାଜିଆ ଫିରଦୌସ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଥଗିତାଦେଶ (Stay) ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜର ଜମି ମାଲିକାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।