Road Accident: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୧୦ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବାଇକ୍, ୩ ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ରାସ୍ତା

ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ୩ଜଣଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଦୁଇ ବାଇକ୍ ୧୦ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା।

By Seema Mohapatra
ନୟାଗଡ଼ : ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ଗାଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଘଟି ୩ଜଣଙ୍କର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଦୁଇ ବାଇକ୍ ୧୦ ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ଼ାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରସିଙ୍ଗିର ଅଞ୍ଚଳର ସିଲୁ , କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଓଡଗାଁ ଥାନା ଚେମେଡିର ଅଞ୍ଚଳର ମୋହନ ବାରିକ ।

ସିଲୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବାଇକରେ କରସିଙ୍ଗ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ନିଜ ବୁଲେଟରେ କରସିଙ୍ଗ ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ।  ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡଗାଁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

