ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟା! ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା କୁ ଶୀଘ୍ର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନେଟୱର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବହୁତ କମିଯାଇପାରେ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାତିସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଲେ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ…

ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଦ୍ରୁତ କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ବା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିକୁ ଆଧାର କରି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା, ସୁରଟକୁ ୫ରୁ ୫.୫ ଘଣ୍ଟା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ୪ରୁ ୪.୫ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ସେହିପରି କୋଲକାତା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୩୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ।

You might also like More from author
More Stories

ରାତିସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କଲେ…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦୀଙ୍କ ନୂଆ…

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆହତଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା…

LoCରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ! ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ବୀର…

1 of 29,479