BPCLରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି! ବାର୍ଷିକ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
BPCL ମିଡ୍-ସିନିୟର ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CTC (ସିଟିସି) ମିଳିପାରିବ।
ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ BPCL, ୨୦୨୬ ମସିହା ପାଇଁ ମିଡ୍-ସିନିୟର ଲେଭଲ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା, ଯାହା ଅନେକ ପଦବୀରେ ବାର୍ଷିକ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚମତ୍କାର ଦରମା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୟାରିଅର ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।
BPCL ୩୧ ମଇ ୨୦୨୬ରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରାତି ୧୧:୫୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେବଳ BPCLର କ୍ୟାରିଅର ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋ ରିସୋର୍ସେସ ଲିମିଟେଡ (BPRL), କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଫାଇନାନ୍ସ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ ୱେସାଇଡ୍ ଆମେନିଟିଜ୍ (WSA) ଭଳି ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ BPRLରେ ୫ଟି ପଦ, କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଭାଗରେ ୪ଟି ପଦ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସରେ ୨ଟି ପଦ ଏବଂ ୱେସାଇଡ ଆମେନିଟିଜ (WSA)ରେ ୫ଟି ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ।
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, BPRL ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ BE, BTech କିମ୍ବା Geology ଓ Geophysicsରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦ ପାଇଁ ICSI ଯୋଗ୍ୟତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ପାଇଁ CA କିମ୍ବା ICWA ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଏବଂ ୱେସାଇଡ ଆମେନିଟିଜ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଗ୍ରୀ ମଗାଯାଇଛି। ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ୩୪ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୫୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଦରମା କେତେ ମିଳିବ?
E2 ଗ୍ରେଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ମିଳିବ। ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଏମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ CTC ପ୍ରାୟ ୨୧.୦୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। E3 ଗ୍ରେଡ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଗ୍ରେଡରେ ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ CTC ପ୍ରାୟ ୨୪.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। E4 ଗ୍ରେଡରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଗର ବାର୍ଷିକ CTC ପ୍ରାୟ ୩୦.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
E5 ଗ୍ରେଡ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାସିକ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ CTC ୩୪.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। E6 ଗ୍ରେଡରେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବ। ଏହି ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ CTC ପ୍ରାୟ ୩୯.୮୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। E7 ଗ୍ରେଡ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଗ୍ରେଡର ଆନୁମାନିକ ବାର୍ଷିକ CTC ୪୫.୩୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ E8 ଗ୍ରେଡରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାସିକ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିବ। ଏହି ସ୍ତରରେ ବାର୍ଷିକ CTC ପ୍ରାୟ ୫୫.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହି ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ କେତେ?
ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (General), OBC-NCL, EWS ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୧୧୮୦ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସହିତ GST ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, SC, ST ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରଖାଯାଇଛି।