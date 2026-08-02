ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, IND-SL ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବିଦା ହେଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା!
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ରବାନା ହେବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହେବ, ଯାହା ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ଷ୍ଟାର ପେସର୍ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କୌଣସି ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ BCCI ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ୭ରୁ କୋଲମ୍ବୋରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ କୋଲମ୍ବୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। WTC ୨୦୨୫-୨୭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୁମ୍ରା:
ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ବାମ ଆଣ୍ଠୁର ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BCCIର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇନାହିଁ।
ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ବୁମ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BCCI ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ।
IND vs SL ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ସିଡ୍ୟୁଲ:
୧-ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ, ୧୫-୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ଗଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଗଲ୍
୨- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ୨୩-୨୭ ଅଗଷ୍ଟ, ସିଂହଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍ (SSC), କୋଲମ୍ବୋ
ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ୨୦୨୫-୨୭ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୪ଟିରେ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିଥିଲା।