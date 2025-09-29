ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଲେ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ବୁମରାହ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ
ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କୁ ଖସାଇ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ବୁମରାହ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ କେବଳ କ୍ରିକେଟର ରୋମାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଡ଼ିଆର ଗରମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।
ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍ ରୌଫଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଅନନ୍ୟ “ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା” ଉତ୍ସବ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇ ଦେଲେ: ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ବୁମରାହ ଏକ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ୧୮ତମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା।
ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ବୁମରାହ ଏକ ଜୋରଦାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସୀମା ରେଖାରେ ସମାନ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବୁମରାହଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିବା ଦମଦାର ମୁକାବିଲାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ବୁମରାହଙ୍କ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଫାଇନାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତଗଡା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ତଥାପି, ବୁମରାହ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩.୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୫ ରନ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରୌଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୁମରାହ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ୧୪୬ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍: ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ୮୪ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇନିଂସ ପତନ ଘଟିଥିଲା।
୧୯.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୪ ଓଭରରେ ୩୦ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।