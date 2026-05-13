ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ: ବୁମରା ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା
IND vs AFG Test Match: ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିବାରୁ ବୁମରାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି।
ସେପଟେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅଂଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସିଲେକ୍ଟର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ମଜବୁତ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଖୋଜିବାରେ ସହଜ ହେବ।
ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
ଅନେକ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହଜରେ ‘ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍’ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଗଲେ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୬ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯିବ । ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଷଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ।