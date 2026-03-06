ଜିତିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚୁଟକିରେ ହରେଇଦେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଏମିତି ଓଲଟେଇଦେଲେ ପୁରା ବାଜି
ଜିତିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚୁଟକିରେ ହରେଇଦେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି
IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ବୁମରାହଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବୁମରାହ କ’ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସେହି ୧୨ବଲ୍ ରେ ରହିଛି ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ବୁମରାହଙ୍କ ଦୁଇଟି ଓଭର ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୪ ଓଭରରେ ୩୩ ରନ ଦେଇ ୧ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଓଭରରେ ୧୯ ରନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଓଭର ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ।
ବୁମରାହ ଦୁଇଟି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେମିଫାଇନାଲର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୧୬ତମ ଏବଂ ୧୮ତମ। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓଭର ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ୧୬ତମ ଓଭରରେ, ବୁମରାହ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହିତ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୧୮ତମରେ ସେ ୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ଓଭର ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଲ୍ କରିଥିଲା।
ବୁମରାହଙ୍କ ଆଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଫଳ
ଯେତେବେଳେ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୧୬ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୩୦ ବଲରୁ ୬୯ ରନ ଏବଂ ହାତରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ବାକି ଥିଲା। ଶତକୀୟ ଖେଳାଳି ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା। ବୁମରାହ ସେହି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮ ରନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ କମ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୧୮ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୮ ବଲରୁ ୪୫ ରନ ଏବଂ ହାତରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ବାକି ଥିଲା। ବୁମରାହ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସେହି ଦୁଇ ଓଭରରେ ରନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖେଳିଲେ। ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜର ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମ୍ୟାଚ୍ ଓଲଟିଗଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ୭ ରନରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା।