“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..” ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତା’ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୁଣ୍ଡି

"ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ.." ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା! ସାଧାରଣତଃ ଅପରାଧ କରିସାରିବା ପରେ ଲୋକେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ଏକ ଏଭଳି ରୋଚକ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଜୁବ୍ ହୋଇଯିବେ।

ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଚୋର ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି, କାନ ଧରି ନିଜ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା’ପରେ ମନ୍ଦିରର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି! ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରିର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଚୋରଙ୍କ ‘ଭକ୍ତି’: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ମାଲଧାକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅଜବ ଚୋରି ଘଟିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ: ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ମନ୍ଦିର କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା: ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ରାତି ଅଧରେ ଦୁଇଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୋର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି।

ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚମ୍ପଟ: “ହେ ପ୍ରଭୁ! ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ” ବୋଲି କହିବା ପରେ, ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଚୋରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ୍: ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲକଡ଼ଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ‘ଭକ୍ତ ଚୋର’ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

ତେବେ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କ୍ଷମା ମାଗି ଚୋରି କରିବାର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଏବେ ସାରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ…

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ BCCI ରୁ…

1 of 15,117