(Video) ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ମା’କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲା ଲୋଭି ବାପା, ଜେଜେମା…ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପୁଣି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା
ପୁଅ କହୁଛି ମା’ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାହାଣୀ । ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଳିପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ।
ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ସିରସା ଗାଁର କସନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବୋହୂକୁ ଜୀବନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯୌତୁକ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବୋହୂକୁ ଜୀବନ୍ତା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା
ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ସିରସା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସମେତ ଚାରି ଜଣ ନିକିଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୌତୁକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିକିଙ୍କା ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା; ଯାହାକୁ କୁନି ପୁଅ ଟି ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛି ।
ପିଲାଟି କହିଛି ଯେ ବାପା ପ୍ରଥମେ ମାମାଙ୍କ ମଦ ମାରିଲେ ତା’ ପରେ ତାଙ୍କ ଉଆଁରେ ତେଲ ଢାଳି ଲାଇଟରରେ ମାମାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ।
35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି
ନିକିଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ସିରସା ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହରେ ନିକିଙ୍କ ଶଶୁର ଘରକୁ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ କାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିବାହ ପରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଦାବି ବଢିବା ଯୋଗୁ ନିକିଙ୍କା ବାପ ଘର ଲୋକ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କମି ନଥିଲା।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟ ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମାଧାନରେ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ।
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ
ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ତଂଟି ଚିପିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ, ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନିକିଙ୍କା ଉପରେ ତେଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦିଆଯାଇଥିଲା ।
କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପୁଅ ସବୁ ଦେଖିଚି
ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି କସନା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
Greater Noida dowry murder: Nikki, married since 2016, was beaten unconscious and set ablaze by husband Vipin and in-laws for not meeting dowry demands. She died on the way to hospital. Husband arrested, others absconding. #StopDowryViolence pic.twitter.com/B0NvNNFkZv
— Sapna Madan (@sapnamadan) August 23, 2025