ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁର୍ଘଟଣା; ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପଦ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ବସରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି…

୨୪ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପଦ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବସରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍।ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପଦ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସିଙ୍ଗିଜୁବା ନିକଟରେ ପୋଲ ତଳକୁ ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ଖସି ପଡିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ୨୪ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।୨୪ ଆହତକଙ୍କୁ ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

