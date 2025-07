(Video)ଭୟଙ୍କର! ସିନ୍ଧ ନଦୀରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ITBP ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ବସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗାଣ୍ଡେରବଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ବୁଧବାର ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ନଦୀକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP) ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ କୁଲାନ ସେତୁରୁ ସିନ୍ଧ ନଦୀକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି ।

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛି । ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯବାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇ ନାହିଁ ।

ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର- ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିନ୍ଧ ନଦୀର କୁଲାନଠାରେ ଏସଡିଆରଏଫ ଗାଣ୍ଡେରବାଲ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ସବ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଟିବିପି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏଠାରେ କୁଲାନ ବ୍ରିଜରୁ ସିନ୍ଧ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା-ଗାଣ୍ଡେରବଲ ଏସଏସପି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ, ଗାଣ୍ଡେରବଲର ରେଜିନ୍ କୁଲାନରେ, ଆଇଟିବିପି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଖାଲି ବସ୍ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଖସି ସିନ୍ଧ ନଦୀରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।

#WATCH | J&K: A joint search and rescue operation has been launched by SDRF Ganderbal and SDRF Sub Component Gund at Kullan in River Sindh, where a bus carrying ITBP Jawans fell down from the Kullan bridge into River Sindh, in which some weapons are missing. Three weapons have… pic.twitter.com/aDYefPHziQ

— ANI (@ANI) July 30, 2025