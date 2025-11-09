୮୦ ସ୍ପିଡରେ ବସ ଚଳାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ‘ବିଗ ବସ’ ଶୋ; ଲୋକ ଦେଖାଇଲେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ବଳ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ଚାକିରୀ…
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ବିବାଦର କାହାଣୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ ବେଳେ ‘ବିଗ ବସ୍’ ଶୋ ଦେଖିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ବସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଗଲା କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ଲୋକଙ୍କ କାରନାମା ଦେଖି ବସ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ।
ବିଗ ବସ ଦେଖିବା ପଡିଲା ଭାରୀ।ନାମ ନେଲେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର। ଅଜାଣତରେ ପଛରୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ ପାସେଞ୍ଜର।ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଲା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ ଆଉ ଏହା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କହି ଅନେକ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ହାତରୁ ଗଲା ଚାକିରି।
ପୁରା ଘଟଣା: VRL ରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ରାତି ପ୍ରାୟ ଶାଢେ ଦୁଇଟି ବେଳେ ବସ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। ଏହିସମୟରେ ବସରେ ଫୁଲ ପାସ୍ଞ୍ଜର ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଷ୍ଟିଅରିଙ୍ଗ ତଳେ ଫୋନ ରଖି ବିଗ ବସ ଦେଖୁଥିଲେ।
ଏହାସହ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ। ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ପଛ ଆଡୁ ଭିଡିଓ ସୁଟିଙ୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେଷ ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ଜଣ କହିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି।
ବିଜୟାନନ୍ଦ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ VRL ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ବିକାର କରିଛି। ଏହାସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
ଏହାସହ କହିଛନ୍ତି, “୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ଏପରିକି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନ୍ଯନ୍ଯ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଫୋନ ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହିଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ କ୍ଯାବ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟିଏ ହାତରେ PUBG ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଙ୍ଗ ଧରି ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲା।
ଏହା ଦେଖିବା ପରେ କ୍ଯାବରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ନ ମାନିବାରୁ ପଛପଟୁ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲେ।