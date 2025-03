ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଓଲଟି ପଡିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ।

କିପରି ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା- ଏହି ଘଟଣାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥରୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭୁଲ ଦିଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ବସ୍ ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯଦି ସେ ସତର୍କ ରହି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୋଲିସ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।।

Location: Maharashtra

Not observing bikers is the biggest mistake on highways.

They appear small in the large landscape and we can easily miss out but we require full attention.pic.twitter.com/RmnI1lGWtq

