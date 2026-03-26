ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଭୀର ନଈ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ମରିଗଲେ ୧୬ ଜଣ
ବସରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସୂଚନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଭୀର ନଈ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଆଉ ବସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକେ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ମରିଗଲେ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ନଦୀରେ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସମସ୍ତେ ଇଦ୍ ଛୁଟି ପାଳନ କରି ଢାକା ଫେରୁଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ଟିକୁ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫:୧୫ ସମୟରେ ରାଜବାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୌଲତଡିଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ୍ ଟି ଫେରିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବସ୍ ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସିଧାସଳଖ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି, ମୋଟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ସେନା, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଫେରିରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବସ୍ ଟି ଫେରି ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା (ୟୁଟିଲିଟି ଫେରି) ପଣ୍ଟୁନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧକ୍କା ଫଳରେ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ବସ୍ ଟି ସିଧା ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା।
କିଛି ଲୋକ ପହଁରି ପହଁରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଥିଲେ। ବସ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।