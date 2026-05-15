ପକେଟ ଉପରେ ଚଡ଼କ ! କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବସ ସଫର; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବସରେ କେତେ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଲା…
ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ; ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବସରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି।
Bus Fare Hike in Odisha: ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଝଟକା ସ୍ୱରୂପ କାଲିଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବସ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ‘ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ବସ ମାଲିକ ସଂଘ’ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ:
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିକଟରେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବସ ମାଲିକମାନେ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ନୂତନ ଦର ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଥିଲା। ତା’ପରଠାରୁ ଟାୟାର, ମୋବିଲ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଫି’ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ନୂତନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ତାଲିକା (କିଲୋମିଟର ପିଛା):
|ବସ ଶ୍ରେଣୀ
|ପୁରୁଣା ଦର (ପଇସା/କିମି)
|ନୂଆ ଦର (ପଇସା/କିମି)
|ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ
|ସାଧାରଣ (Ordinary)
|୮୯ ପଇସା
|୯୧ ପଇସା
|+୨ ପଇସା
|ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (Express)
|୯୨ ପଇସା
|୯୪ ପଇସା
|+୨ ପଇସା
|ଡିଲକ୍ସ (Deluxe)
|୧୨୯ ପଇସା
|୧୩୧ ପଇସା
|+୨ ପଇସା
|ଏସି ଡିଲକ୍ସ (A.C. Deluxe)
|୧୫୭ ପଇସା
|୧୫୯ ପଇସା
|+୨ ପଇସା
|ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ (Super Premium)
|୨୪୪ ପଇସା
|୨୪୬ ପଇସା
|+୨ ପଇସା