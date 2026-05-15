ପକେଟ ଉପରେ ଚଡ଼କ ! କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବସ ସଫର; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବସରେ କେତେ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଲା…

ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ; ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବସରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି।

By Priyanka Das

Bus Fare Hike in Odisha: ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଝଟକା ସ୍ୱରୂପ କାଲିଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବସ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ‘ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ବସ ମାଲିକ ସଂଘ’ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ:

ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିକଟରେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବସ ମାଲିକମାନେ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ନୂତନ ଦର ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଥିଲା। ତା’ପରଠାରୁ ଟାୟାର, ମୋବିଲ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଫି’ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।

ନୂତନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ତାଲିକା (କିଲୋମିଟର ପିଛା):

ବସ ଶ୍ରେଣୀ ପୁରୁଣା ଦର (ପଇସା/କିମି) ନୂଆ ଦର (ପଇସା/କିମି) ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ
ସାଧାରଣ (Ordinary) ୮୯ ପଇସା ୯୧ ପଇସା +୨ ପଇସା
ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (Express) ୯୨ ପଇସା ୯୪ ପଇସା +୨ ପଇସା
ଡିଲକ୍ସ (Deluxe) ୧୨୯ ପଇସା ୧୩୧ ପଇସା +୨ ପଇସା
ଏସି ଡିଲକ୍ସ (A.C. Deluxe) ୧୫୭ ପଇସା ୧ stadium ୫୯ ପଇସା +୨ ପଇସା
ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ (Super Premium) ୨୪୪ ପଇସା ୨୪୬ ପଇସା +୨ ପଇସା

 

