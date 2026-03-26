Bus Tragedy: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ
ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବସରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ । ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଯାତ୍ରୀ । ତେବେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଯେଉଂଥିରେ 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାର୍କାପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାୟଭରମ ନିକଟସ୍ଥ ପାଲାଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଲେଟ୍ ଖଣି ନିକଟରେ ଏକ ମୋଡ଼ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ପାମୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ବସ୍ଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବସଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଉଁଶ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଁଚି ମୃତାହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ବସଟି ସକାଳ ୬ ରୁ ୬:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ୱାରିଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ଏହାକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିପ୍ପର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଗତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସରେ ଆଗରେ ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ନିଆଁରେ ଫସିଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ୧୦ରୁ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବାହାରିପାରିନଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କାନିଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।