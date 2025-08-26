ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର RD ସ୍କିମରେ 60 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 6000 ଜମା କଲେ, ଏକାଥରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ?
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଲାଭଦାୟୀ ଆରଡି ସ୍କିମ ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ମାସର ଏକ ରେକରିଙ୍ଗ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାର ଗୁଣିତକରେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ । ନିବେଶର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ ।
ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଏହି RD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ଜମା କରି ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 5 ବର୍ଷର RD ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାରେ 60 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 6000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ 4,28,197 ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା 3,60,000 ଏବଂ ସୁଧ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ 68,197 ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାର ମାସିକ ଜମା କରିବା ପରେ, ଜମାକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଋଣ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ସମାନ ମାସିକ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।