ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର RD ସ୍କିମରେ 60 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 6000 ଜମା କଲେ, ଏକାଥରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ?

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଲାଭଦାୟୀ ଆରଡି ସ୍କିମ ଜାଣନ୍ତୁ

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ମାସର ଏକ  ରେକରିଙ୍ଗ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାର ଗୁଣିତକରେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ । ନିବେଶର କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ନାହିଁ ।

ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଏହି RD ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ଜମା କରି ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 5 ବର୍ଷର RD ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ RD ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।

ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ଯୋଜନାରେ 60 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 6000 ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ହିସାବ ଅନୁସାରେ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ 4,28,197 ହେବ । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବା 3,60,000 ଏବଂ ସୁଧ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ 68,197 ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାର ମାସିକ ଜମା କରିବା ପରେ, ଜମାକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପରିମାଣର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଋଣ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ସମାନ ମାସିକ କିସ୍ତିରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।

