ଶୀଘ୍ର ପଇଡ଼ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଯୁବତୀ, ବେପାରୀ ଦେଲେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ପରାମର୍ଶ, ଜାଣିଲେ କରିବେ ପ୍ରଶଂସା…

ଆଜିର ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସମୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଆମର କାମରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଯାହା ଯୋଗୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ ।

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ, ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନର ଗତି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ, ଏହି କଥାରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏକ କ୍ୟାବ୍ ଧରିବାକୁ ପଡିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରେତା କିଛି ଏପରି କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।

told bhaiya to cut my coconut fast because my uber was on the way & man casually said “itna paisa kyu kamate ho? kaam toh chalta rahega lekin khane peene ko time dena chahiye”

nice grounding advice pic.twitter.com/wz66mFqnUn

— gargi (@archivesbygargi) February 7, 2025