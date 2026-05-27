ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ: ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ହେବ ମତଦାନ
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପ-ନିର୍ବାଚନ: ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜାରି କଲେ ପୂରା ସୂଚୀ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହେବ ସାଂସଦ ପଗଡ଼ି? ଜୁନ୍ ୧ରୁ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମତଦାନ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେନ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୩୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୮ (ସୋମବାର) ରହିଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ ୯ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୧୧ (ଗୁରୁବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୮ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୨୦ (ଶନିବାର) ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ସମୟରେ ବାଲଟ ପେପରରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।