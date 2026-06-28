କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ହେବ ବଡ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ, ବାଦ ପଡିପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା ମୁହଁ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ
ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା, ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳାଯିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ସରିପାରେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ (PTI) ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବଦଳାଯିବ। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର “ଟିମ୍ ନୀତିନ ନବୀନ” ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନୀତିନ ନବୀନ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, କେତେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରରୁ ହଟାଇ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ମୋଦୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ନୀଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ସିବିଏସଇ (CBSE) ମାର୍କିଂ ବିବାଦ ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଜୁଲାଇ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଦେଖି ଏହାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ୨୭ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୬ ରୁ ୧୧ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ, ଜାତି ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯିବେ। ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ – ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ବିଜେପିର “ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଦବୀ” ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ସରକାରରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ – ଜର୍ଜ କୁରିଆନ ଏବଂ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇନାହିଁ ଏବଂ ଜୁନ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଇଛି। କୁରିଆନ ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ଟୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେଅନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନାତି ରବନୀତ ବିଟ୍ଟୁ ପଞ୍ଜାବର ଜାଟ୍ ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଭଲ ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ସେଠାକାର କିଛି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ରୁ ବାହାରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟିଏମସିର ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏନଡିଏ (NDA)କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିବସେନା (UBT)ର ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଆସିଥିବା ୭ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଜଣେ-ଦୁଇଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୨୩ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୫ ରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାକୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏବଂ ବି.ଏଲ୍. ବର୍ମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବରରେ ସରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଏହା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସରୁଥିବାରୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖୁଥିବାରୁ, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।