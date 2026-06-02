ଆସୁଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାଣ୍ଡବ କରିବ ଏଲ୍ ନିନୋ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଝଡ଼ର ଗତି, ଭାରତ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ

ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏଲ୍ ନିନୋ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଶାସନ (NOAA)ର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଋତୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏଲ୍ ନିନୋକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି।

ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ଭାବନା ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ଭାବନା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଝଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଲ୍ ନିନୋ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଷ୍ଣତା।

ବୃଷ୍ଟିପାତ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଉଥିବା ବାଧା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଗରମ ଲହରୀକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ଏହାର ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ, ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ କ’ଣ ଘଟେ:

ଏଲ୍ ନିନୋ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ୨ ରୁ ୭ ବର୍ଷରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ୯ ରୁ ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ‘ଲା ନିନା’, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା ଥିବା ସୂଚିତ କରେ।

ଏଲ୍ ନିନୋ ସମୟରେ ପବନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଉଷ୍ମ ଜଳ ଆମେରିକାର ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଝଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଝଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ।

ଯଦିଓ ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମାଜନ ବେସିନ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ନିଆଁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ:

ଏଲ୍ ନିନୋର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ନେଇପାରେ। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

