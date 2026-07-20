ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଆସି ଗିରଫ ପରୱାନା (ୱାରେଣ୍ଟ) ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାକ୍ରମରେ କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଓ ଉଇକେଟ୍‌କିପର ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିବାହ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୋରେଲ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ମାଗ୍ରା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ନିଜ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ବିଚାରପତି ସୌଗତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୋରେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ପୋରେଲଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହ ଚାରିଟି ସିଜନରେ ପୋରେଲ ମୋଟ ୩୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ୭୬୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୨୫.୬୩ ରହିଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୋରେଲ ୩୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୨୩ଟି ଲିଷ୍ଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୪୦୮ ଓ ୮୩୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଉଇକେଟ୍‌କିପର ଭାବେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନାଡ଼ାର ସହଯୋଗ…

ଓଡେସା ବନ୍ଦରରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ରୁଷର…

ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ TTEଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରକୁ…

ଆମେରିକା ସହ ଲଢ଼େଇ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ…

1 of 30,589