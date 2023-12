ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଡାକ୍ତର ବି ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ସାଢେ ଛଅ ଫୁଟ ଲମ୍ବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି । କାମେରୁନ୍ ଜୀବନରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସାମ୍ନା କରି ଜାତୀୟ ଟିମ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ । ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ସେ ଏପରି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କାମେରୁନ୍ ନିଜ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଓ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇରରିଭର୍ସିବଲ କ୍ରୋନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇ ନ ଥାଏ ଓ ଏଥିରେ କିଡନୀକୁ ଠିକ୍ ବି କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥାଏ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କିଡନୀ ପରି ରକ୍ତ ବି ପରିଷ୍କାର କରି ନ ଥିଲା ।

ଏହି ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଏବେ ୬୦% କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ୫ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାୟଲିସିସ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଡନୀ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିର ଗତିକୁ ଧିମା କରାଯାଇପାରିବ ।

Cameron Green has chronic kidney disease.

There are five stages to it, with the fifth stage requiring a transplant or dialysis.

This is how Green – currently at stage two – manages the condition every day… pic.twitter.com/ikbIntapdy

— 7Cricket (@7Cricket) December 14, 2023