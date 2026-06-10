କଣ ଏବେ ATM ରୁ ବାହାର କରିହେବ PF ର ୧୦୦% ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ UPI ଏବଂ ATM ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ।
EPFO 3.0 New Rules : କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ର କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଇଜ ଅଫ ଲିଭିଙ୍ଗ୍’କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ EPFO 3.0 ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, UPI ଏବଂ ATM ଆଧାରିତ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ATM ରୁ ଆପଣଙ୍କର ୧୦୦% ପିଏଫ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, EPFO ର ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ କହୁଛି।
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ (EPFO) ର କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଇଜ ଅଫ ଲିଭିଙ୍ଗ’କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ EPFO 3.0 ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, UPI ଏବଂ ATM ଆଧାରିତ ଉଠାଣ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ରେ ହେଉଥିବା ବିଳମ୍ବ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ATM ରୁ ଆପଣଙ୍କର ୧୦୦% ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, EPFO ର ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ କହୁଛି।
ATM ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ ଉଠାଣ: ୧୦୦% ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, EPFO ସଦସ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ଏବଂ ATM ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଯାଞ୍ଚ ବିଳମ୍ବରେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏଫ୍ ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ATM/UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ମୋଟ ଅବସରକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି (କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ମିଶାଇ) ର ସର୍ବାଧିକ ୭୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ATM ରୁ ୧୦୦% ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ କେତେକ ଅତି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଏଫ ଫଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦% ଭାଗ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ:
୧. ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସ: ଯଦି ସଦସ୍ୟ ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଉଥାନ୍ତି।
୨. ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳାଙ୍ଗତା କିମ୍ବା କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥତା ପରିସ୍ଥିତିରେ
୩. ଛଟେଇ କିମ୍ବା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର: ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ହେଲେ କିମ୍ବା ଭିଆରଏସ ନେଲେ।
୪. ବିଦେଶ ପ୍ରବାସ: ଭାରତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ।
ବେକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ବଦଳିଲା ନିୟମ:
ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଟକଣା ବିନା ନିଜର ମୋଟ ପିଏଫ ରାଶିର ୭୫% ଭାଗ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଥିବା ୨୫% ରାଶିକୁ କ୍ରମାଗତ ୧୨ ମାସ (୧ ବର୍ଷ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାର ରହିବା ପରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପେନସନ ଫଣ୍ଡ (EPS) କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସଦସ୍ୟମାନେ ୨ ମାସ ବଦଳରେ ୩୬ ମାସ (୩ ବର୍ଷ) ପରେ ହିଁ ପେନସନର ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୦ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାକିରି ଅବଧି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜୀବନ ପେନସନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ।
ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ୩ଟି ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଇ-ଟେକ୍ ଏବଂ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ:
UAN ଆକ୍ଟିଭେସନ: ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର (UAN) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ୱାର୍କିଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର: ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏଏନ୍ (UAN) କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚିତ।
KYC ଭେରିଫିକେସନ: ଆପଣଙ୍କ UAN ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ୍, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (KYC) ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଭେରିଫାଇଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। (ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ)।