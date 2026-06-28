ମୃତ ଦେହରୁ କ’ଣ ସତରେ ଝାଳ ବାହାରିପାରେ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ
ମୃତଦେହରୁ ସତରେ ବାହାରେ କି ଝାଳ? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି
Dead Body Sweat: ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୃତଦେହ ବା ଶବ ଉପରେ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଝାଳ ବାହାରିବା ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା କେବଳ ଜୀବିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଶବରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ।
କ’ଣ ଶବରୁ ଝାଳ ବାହାରିପାରେ?
ଏହାର ସିଧା ସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି- ‘ନା’ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବରୁ କଦାପି ଝାଳ ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଝାଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କୋଷିକା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।
ଥରେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଝାଳ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇଥାଏ, ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଯେତେ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନାହିଁ ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାହିଁକି ଆସେନାହିଁ ଝାଳ?
ଝାଳ ବାହାରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ‘ହାଇପୋଥାଲାମସ୍’ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ନାୟୁ ସଙ୍କେତ ବା ନର୍ଭ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ସିଗନାଲ୍ ବିନା ଶରୀରର କୁଲିଂ ମେକାନିଜମ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।
ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଝାଳ ବି ନାହିଁ
ମାନବ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ‘ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ୍’ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିରେ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ‘ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ୍’ ତିଆରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜମ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ବିନା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱଚା ଉପରକୁ ପାଣି ପମ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ
ଝାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀରର ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯେତେବେଳେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସଞ୍ଚାଳନ ବିନା ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରେନାହିଁ ।
ତେଣୁ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୃତ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଶବ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶର ଆର୍ଦ୍ରତା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।