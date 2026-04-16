ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି କି କଥା? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହେ ମସ୍ତିଷ୍କ?
ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ସବୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି । ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 'କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡେଥ୍' ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୃତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ।
Life After Death : ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଣିଷର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ‘ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି’ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଯାଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଖପାଖର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିପାରନ୍ତି । ହୃଦୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ବେଶ କିଛି ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଗବେଷକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି, ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ।
ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ କ’ଣ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ‘ନାହିଁ’
ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛାଡିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସଂସାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ଏଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (ଫିଲ୍ମ) ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ । ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଏହା ପଛର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ‘ଗାମା ଅସିଲେସନ୍’ (Gamma Oscillations) ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ତାର ଜୀବନର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ଶରୀର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିପାରେ । ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ନ୍ୟୁରୋନଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ‘ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଡିପୋଲାରାଇଜେସନ୍’ (Spreading Depolarization) କୁହାଯାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ‘କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡେଥ୍’ ବୋଲି କହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଝଟକାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତି ହିଁ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ୪ ରୁ ୬ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ବା ନ୍ୟୁରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି କ୍ଷତି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ ଠିକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଅଂଶ ନିଜର ଶେଷ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି।
ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମୃତିର ଡିଜିଟାଲ୍ ରିପ୍ଲେ
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜଣେ ୮୭ ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ EEG (ଇଇଜି) ମେସିନ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ‘ଗାମା ୱେଭ୍ସ’ (Gamma Waves) ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହା ସେହି ତରଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ଏଥିରୁ ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ମରିବା ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ‘ରିପ୍ଲେ’ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ‘ଲାଇଫ୍ ରିଭ୍ୟୁ’ କହନ୍ତି।
କ’ଣ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ‘ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ କଲମ୍ବିଆ’ର ୨୦୨୦ର ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗବେଷକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ‘ଶୁଣିବା’ ମଣିଷର ସେହି ଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ‘ଅଡିଟୋରୀ ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍’ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାରର କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
୩୦ ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ଚେତନା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ଯଦି ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ଥାଏ କିମ୍ବା CPR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ତରଙ୍ଗରେ ସ୍ପାଇକ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ୩୦ ରୁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ‘ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ‘ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍’ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ।
ନ୍ୟୁରୋନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା
ଯଦିଓ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦିନ ଦିନ ଧରି ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗବେଷଣା ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥାଏ।