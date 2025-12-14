IPL 2026 Auction: IPLରେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପରେ କ’ଣ ପଛକୁ ହଟିପାରିବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଏହି ମାମଲାରେ ନିଆଯାଏ କି ଆକ୍ସନ
IPLରେ ନିଲାମ ପରେ ପଛକୁ ହଟିପାରେ କି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୭୭ଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।
ଏହି ବର୍ଷର ନିଲାମ ପୁଲରେ ୧୧୦ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ପାଇଁ ୩୧ଟି ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଡ୍ ଜିତିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କ’ଣ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ?
ନିଲାମକାରୀଙ୍କ ବୋଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ବିଡ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ BCCI ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଧୀନରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ବରଂ IPL ନିୟମ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପରେ ବଜେଟ୍ ସମସ୍ୟା, ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର କାରଣ ଭାବରେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସଫଳ ବିଡ୍ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିସିସିଆଇ ବିଡ୍ ପରିମାଣ ଜବତ କରିବା, ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ସମେତ ଭାରୀ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ।
IPL ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ କୌଣସି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଡିଫଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ବିଡ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ BCCI ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଲାମ ପୁଲରେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳ ଭାବରେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ। ଫଳରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ଡିଫଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ।
ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ, ନିଲାମ ବିଡ୍ ରୁ ଓହରିଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଖେଳାଳି, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଅଧିକାର BCCI ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଜରିମାନା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଲାମରୁ ବାସନ୍ଦ, ଦରମା ସୀମା ନମନୀୟତାରେ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।