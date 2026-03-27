ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରେ ରହିପାରିବେ କି? ଏହା କ’ଣ ଅପରାଧ; କୋର୍ଟର ରାୟ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଲିଭ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଭ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ନୈତିକତା ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲିଭ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଜେଜେ ମୁନିର ଏବଂ ବିଚାରପତି ତରୁଣ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା।

ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏକ ଅପରାଧ। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଇନକୁ ସାମାଜିକ ନୈତିକତାଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟେ ଭାରତ…

୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ, ଏଣିକି ଚାକିରି…

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ।” କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଇନକୁ ପୃଥକ ରଖିବା ଉଚିତ।

ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ: କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣିତ ନହୁଏ, ତେବେ ସାମାଜିକ ମତ ଏବଂ ନୈତିକତା ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ନିଜେ ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନହୁଏ, ତେବେ କୋର୍ଟ ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ SSP ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶକ୍ତି ବାହିନୀ ବନାମ ଭାରତ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ: କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନ ସହିତ ଉଭୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। କୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମାମଲା ରହିଛି।

ହାଇକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୮ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ହାଇକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆବେଦନକାରୀ ଅନାମିକା ଏବଂ ନେତ୍ରପାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାହଜାହାନପୁରର ଜୈତିପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା କ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ୪/୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

BNS, ୨୦୨୩ ର ଧାରା ୮୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।

କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାହଜାହାନପୁରର ଏସଏସପି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶାହେନଶାହ ଅଖତର ଖାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଘନ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପ୍ରେମିକ କଲା ଅନ୍ୟଝିଅର ପ୍ରଂଶସା, ସହି…

ଜୀବନ ନେଇଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଳା ଡବା, ଚିନ୍ତା…

