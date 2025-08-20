ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହିବ ବିଧବା ବୋହୂର ଭାଗ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଏଣିକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହିବ ବିଧବା ବୋହୂର ଭାଗ। ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଇବେ ବିଧବା ବୋହୂ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହକଦାର୍।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଧବା ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶୁରଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇବାର ହକଦାର।
ବୁଧବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନିଲ ଛତ୍ରପାଳ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭରଣପୋଷଣ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ।
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବେ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ଆଇନ (HAMA)ର ଧାରା 19(1)କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଜଣେ ବିଧବା ବୋହୂକୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭରଣପୋଷଣ ନପାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଧାରା 19(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦାବି ନାହିଁ।
ପୁରା ଘଟଣାଟି କ’ଣ: ଜଣେ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭରଣପୋଷଣ ମାଗିଥିଲେ।
ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତଳ ଅଦାଲତ ମହିଳାଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରି ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ: ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧବା ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସମାଜରେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ।