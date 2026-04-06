AI ଦୂର କରିବ ଏକାକୀପଣ? ରିସର୍ଚରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର, ଜାଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ

ସତରେ କ'ଣ AI ଏକାକୀପଣ ଦୂର କରିପାରିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏକାକୀପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ।

AI ଚାଟବଟ୍ ଆସିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାକୀପଣ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ AI ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏକାକୀପଣକୁ ଦୂର କରିପାରିବ?

ଗବେଷଣା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଯଦିଓ AI ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ହେଲେ ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଗରେ ଇରାନକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହି ଫସିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ,…

ଏହି ଦେଶର ମହିଳା ଖାଲି ଡ୍ରେସ କିଣି ଉଡ଼ାନ୍ତି…

କ’ଣ AI ଏକାକୀପଣ ଦୂର କରିପାରେ:

ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କିଛି ପରିମାଣରେ AI ଏକାକୀପଣକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, AI ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାକୀପଣ ଭାବନା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ।

ପ୍ରାୟତଃ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ପରି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି: AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏପରି AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଅନେକ ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ AI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପରେ, AI ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ:

ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ AI ରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ।

କିନ୍ତୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ବାହାରେ ଏହା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। ଯଦିଓ AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଏକାକୀପଣ ଭାବନାକୁ କମ କରିପାରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାର ଅବନତି ଘଟିବ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ଅଛି:

ଏସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଯଦି AI ମଣିଷ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଗରେ ଇରାନକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହି ଫସିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ,…

ଏହି ଦେଶର ମହିଳା ଖାଲି ଡ୍ରେସ କିଣି ଉଡ଼ାନ୍ତି…

ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଉପରେ GST ଲାଗୁହୁଏ, କେତେ…

ଟ୍ୱିଟରର ନାଁ ବଦଳାଇ କାହିଁକି…

1 of 28,819